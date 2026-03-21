Lecce, nuova intimidazione alla giudice Francesca Mariano: intercettata busta con proiettile

LECCE - Nuovo episodio intimidatorio nei confronti della magistrata Francesca Mariano, in servizio presso l’ufficio gip/gup del Tribunale di Lecce.

Nei giorni scorsi, la polizia ha intercettato una busta a lei indirizzata contenente un proiettile di kalashnikov. La missiva è stata bloccata durante i controlli prima di arrivare sulla scrivania del magistrato, evitando così ulteriori rischi.

Precedenti e clima di tensione

Si tratta dell’ennesimo gesto intimidatorio nei confronti della giudice, già da tempo nel mirino. Solo lo scorso mese, infatti, era stato rinvenuto un ordigno artigianale a Galatina, nei pressi di un immobile riconducibile alla famiglia Mariano.

Dal novembre 2023, Francesca Mariano è sotto scorta proprio a causa di una serie di minacce e atti intimidatori che hanno fatto scattare le misure di protezione.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e chiarire la matrice dell’ennesimo episodio, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei magistrati impegnati in procedimenti delicati.