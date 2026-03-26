Bitonto, inaugurazione della mostra “Barocco. Allegorie del sensibile” alla Galleria Nazionale della Puglia
BITONTO – Martedì 31 marzo alle ore 17.30 sarà inaugurata presso la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto la mostra “Barocco. Allegorie del sensibile”. L’esposizione offre un’occasione unica per approfondire il dialogo tra i preziosi prestiti e le opere permanenti della Galleria, tra cui spicca il capolavoro barocco “Famiglia di satiri” di Cesare Fracanzano, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura e assegnato alla struttura.
Alla cerimonia parteciperanno con i saluti istituzionali:
- Francesco Longobardi, Delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia
- Francesco Paolo Ricci, Sindaco di Bitonto
- Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana
Interverranno inoltre:
- Pierangelo Argentieri, Presidente Micexperience
- Carla Scagliosi, Direttrice della Galleria Nazionale della Puglia
L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, a partire dalle 17.30 fino all’ultimo ingresso consentito alle 18.30, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le opere e approfondire la ricchezza della cultura figurativa barocca.
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