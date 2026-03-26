Allerta meteo in Puglia: precipitazioni, temporali e venti forti dalle prossime ore

BARI – Laha diramato un’allerta meteo gialla persu tutta la Puglia, a partire dalla mezzanotte di venerdì 27 marzo e per le successive 20 ore.

Il bollettino segnala precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sui restanti settori della regione sono previste precipitazioni da deboli a localmente moderate. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte.

Si raccomanda massima prudenza agli spostamenti, di limitare quelli non necessari e di prestare attenzione a possibili allagamenti, caduta di rami e oggetti, e mareggiate lungo le coste. Le autorità locali e le forze dell’ordine monitoreranno la situazione per garantire sicurezza e interventi tempestivi.