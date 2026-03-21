Brindisi, incendio vicino a una scuola nel rione Bozzano: paura ma nessun ferito

BRINDISI - Momenti di apprensione nel rione Bozzano di Brindisi, dove nel pomeriggio di venerdì è divampato un incendio in un’area esterna alla scuola elementare della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un cassonetto per la raccolta differenziata situato nei pressi della caldaia dell’istituto. Il fumo si è rapidamente propagato fino a raggiungere la palestra, dove erano in corso attività sportive.

Decisivo l’intervento di un’istruttrice presente sul posto, che è riuscita a domare le fiamme evitando conseguenze più gravi per persone e struttura. Il bilancio è di due cassonetti completamente distrutti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

La dirigente scolastica, Maria Luisa Pastorelli, ha annunciato la presentazione di una denuncia. Restano da chiarire le cause dell’incendio: non si esclude l’ipotesi dolosa, ma anche quella di una sigaretta gettata con superficialità.