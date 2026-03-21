“Oltre l’addio”: il recital di Riccardo Fiore tra Beethoven e Schumann a Trani

TRANI - Prosegue a Trani la rassegna “Un Tè Classico” con un appuntamento di grande fascino musicale: domenica 22 marzo, nel Salone di Palazzo delle Arti Beltrani, il giovane pianista Riccardo Fiore sarà protagonista del recital “Oltre l’addio: la musica del ritorno”.

Un viaggio musicale tra distanza e ritorno

Il programma intreccia le pagine di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann in un’unica narrazione emotiva. Al centro, la Sonata op. 81a di Beethoven – articolata nei tre momenti “L’Addio”, “L’Assenza” e “Il Ritorno” – e i Davidsbündlertänze op. 6 di Schumann, ciclo che riflette il dualismo interiore del compositore attraverso i personaggi simbolici di Eusebio e Florestano.

Il recital è costruito come un percorso drammaturgico unitario, in cui separazione, nostalgia e ricongiungimento si fondono in un’esperienza di ascolto profonda e immersiva.

Un giovane talento pugliese

Riccardo Fiore, classe 2005, rappresenta una delle eccellenze del Conservatorio Niccolò Piccinni. Formatosi con docenti di rilievo e già premiato in diversi concorsi, il pianista si distingue per una sensibilità interpretativa che coniuga rigore tecnico e maturità espressiva.

Musica e rito del tè

L’evento si inserisce nel format “Un Tè Classico”, prodotto da Delle Arti ODV‑ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani. Il concerto (inizio ore 17:30, apertura porte ore 17:00) sarà preceduto dal tradizionale servizio di tè e pasticcini, trasformando l’esperienza musicale in un momento conviviale ispirato ai salotti ottocenteschi.

Ad aprire il pomeriggio sarà anche un intervento istituzionale a cura di Daniela Ventrelli, coordinatrice della Rete Museale AltApulia, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

La rassegna

Il cartellone proseguirà nei mesi successivi con nuovi appuntamenti cameristici e vocali, in collaborazione con il Conservatorio “Piccinni” di Bari e il Conservatorio Nino Rota, confermando la rassegna come uno degli eventi culturali più raffinati della stagione pugliese.

“Un Tè Classico” si conferma così un’esperienza multisensoriale che unisce musica, arte e convivialità, trasformando il concerto in un momento di ascolto intimo e condiviso.