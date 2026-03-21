Buona la prima per Sinner a Miami
MIAMI - Esordio convincente per Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Il numero 2 del mondo ha superato senza difficoltà il bosniaco Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 in appena un’ora e 10 minuti di gioco, conquistando l’accesso al terzo turno.
Una prestazione solida e senza sbavature per l’azzurro, che conferma il grande momento di forma dopo il recente trionfo a Indian Wells.
Al prossimo turno, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Corentin Moutet e Tomáš Macháč, in un match che potrebbe rappresentare un primo vero banco di prova nel torneo.
Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner continua così la sua corsa in Florida, con l’obiettivo di confermare il suo status tra i favoriti del torneo.