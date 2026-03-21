Juve, pari amaro con il Sassuolo: 1-1 allo Stadium

Luciano Spalletti

Como

Juventus

Sassuolo

Allianz Stadium

TORINO - Alla squadra dinon riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul. Laimpattacon ilallo

Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Arda Güler Yildiz su assist di Fabio Conceiçao. Al primo affondo della ripresa, il Sassuolo pareggia con Andrea Pinamonti.

La Juventus ci prova e Spalletti inserisce Arkadiusz Milik e Dušan Vlahović. Rigore per i bianconeri per un mani di Idzes, ma Muric para su Manuel Locatelli e ferma nel finale Milik.

La partita termina quindi con un pari 1-1.