Giornata della Memoria delle vittime di mafia: Congedo (FdI) rinnova l’impegno per un’Italia libera e giusta
LECCE - In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Antimafia, Saverio Congedo, ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime e alle loro famiglie.
"Il mio pensiero va a tutte le vittime e alle loro famiglie, custodi di un dolore che appartiene all’intera comunità nazionale", ha dichiarato Congedo.
Il deputato ha sottolineato l’importanza di trasformare la memoria in responsabilità quotidiana: "È nostro dovere ricordare e fare in modo che il sacrificio di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata continui a rappresentare una guida morale per le istituzioni e per ogni cittadino".
Congedo ha inoltre ringraziato "tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, con coraggio e dedizione, si oppongono alle mafie: servitori dello Stato, forze dell’ordine, magistrati, imprenditori e cittadini che scelgono la legalità anche a costo di grandi sacrifici".
"La lotta alle mafie è una priorità assoluta – ha concluso – e richiede unità, determinazione e continuità se davvero vogliamo un’Italia più forte, più giusta e realmente libera da ogni forma di criminalità organizzata".
L’intervento di Congedo ribadisce come il ricordo delle vittime innocenti debba diventare uno stimolo costante per rafforzare la cultura della legalità e la responsabilità civica nel Paese.