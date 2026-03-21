Giornata della Memoria delle vittime di mafia: Congedo (FdI) rinnova l’impegno per un’Italia libera e giusta

LECCE - In occasione della, il deputato die componente della, ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime e alle loro famiglie.

"Il mio pensiero va a tutte le vittime e alle loro famiglie, custodi di un dolore che appartiene all’intera comunità nazionale", ha dichiarato Congedo.

Il deputato ha sottolineato l’importanza di trasformare la memoria in responsabilità quotidiana: "È nostro dovere ricordare e fare in modo che il sacrificio di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata continui a rappresentare una guida morale per le istituzioni e per ogni cittadino".

Congedo ha inoltre ringraziato "tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, con coraggio e dedizione, si oppongono alle mafie: servitori dello Stato, forze dell’ordine, magistrati, imprenditori e cittadini che scelgono la legalità anche a costo di grandi sacrifici".

"La lotta alle mafie è una priorità assoluta – ha concluso – e richiede unità, determinazione e continuità se davvero vogliamo un’Italia più forte, più giusta e realmente libera da ogni forma di criminalità organizzata".

L’intervento di Congedo ribadisce come il ricordo delle vittime innocenti debba diventare uno stimolo costante per rafforzare la cultura della legalità e la responsabilità civica nel Paese.