Cagnano Varano, auto dei carabinieri speronata: due militari feriti

CAGNANO VARANO) - Momenti di tensione nel pomeriggio nei pressi di Cagnano Varano, dove un’auto dei carabinieri è stata speronata da un altro veicolo con a bordo due persone.

Nell’impatto sono rimasti feriti due militari, fortunatamente in modo non grave. Secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero soggetti già noti alle forze dell’ordine: uno è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato fermato dagli stessi carabinieri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno prestato le prime cure ai militari, successivamente trasportati all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare il fuggitivo.