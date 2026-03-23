Maltempo a Taranto, strade allagate a Talsano: disagi per automobilisti e pedoni

TARANTO - È bastato un violento acquazzone per mandare in tilt diverse strade di Taranto, con pesanti disagi soprattutto nella borgata di Talsano, dove le vie si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua.

Automobilisti e residenti hanno segnalato numerose difficoltà, condividendo sui social video delle carreggiate allagate e imbiancate dalla grandine. Una situazione che, secondo molti, si ripete puntualmente a ogni pioggia intensa.

Oltre a Talsano, criticità si registrano anche nelle zone di Lama e San Vito, dove l’acqua accumulata sulle strade rappresenta un rischio sia per gli automobilisti sia per i pedoni. Particolarmente problematica anche Viale Ionio, già segnata da numerose buche e interventi di manutenzione non risolutivi.

Le previsioni indicano ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, alimentando la preoccupazione dei cittadini per una situazione che continua a mettere a dura prova la viabilità e la sicurezza urbana.