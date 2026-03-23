Caos sulla SS16 a Bari: due incidenti ravvicinati paralizzano il traffico in direzione nord

Mattinata di caos sullaa Bari a causa di due incidenti ravvicinati che hanno paralizzato la circolazione in direzione nord, provocando lunghe code e forti disagi agli automobilisti.

Il primo sinistro è avvenuto tra San Pasquale e Carrassi, mentre il secondo si è verificato all’altezza di Japigia, sempre in direzione Foggia.

Gli incidenti, a breve distanza l’uno dall’altro, hanno rapidamente congestionato uno dei principali assi viari della città, rallentando anche il traffico sulle strade secondarie utilizzate come percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti gli agenti per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.

Le conseguenze maggiori si sono registrate sulla SS16, già particolarmente trafficata nelle ore di punta, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e disagi estesi alle arterie limitrofe.