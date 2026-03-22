Caroli (FdI): 'Parole Catalano contro Brindisi mortificano territorio nel segno del disastro fatto da Emiliano'

- "Le offensive parole di Catalano sono l’esatta fotografia della considerazione che il centrosinistra pugliese ha per la provincia di Brindisi e per la sua città capoluogo. Venti anni di governo regionale, con Nichi Vendola prima e con Michele Emiliano hanno umiliato queste comunità. Ed il linguaggio di Catalano segue questa scia. E come se non bastasse già tutto quello che questa provincia ha subito, chi si è reso protagonista di scelte contro il territorio ha anche il coraggio di denigrare la dignità di tutti i cittadini che ogni giorno sono costretti a subire l’atteggiamento vessatorio della Regione Puglia. Siamo all’assurdo. Dal disastro in ambito sanitario, a ciò che non è stato fatto per il contrasto alla xylella, agli ostacoli per far crescere l’Aeroporto del Salento: la lista è lunga dei disastri operati da Emiliano per Brindisi. Catalano continua a mortificare questa provincia: oltre a chiedere pubblicamente scusa per quello che ha detto, trovi il coraggio anche per giustificare il totale disinteresse nei confronti del territorio brindisino quando era al fianco di Michele Emiliano".