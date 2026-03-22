Caroli (FdI): 'Parole Catalano contro Brindisi mortificano territorio nel segno del disastro fatto da Emiliano'
BRINDISI - "Le offensive parole di Catalano sono l’esatta fotografia della considerazione che il centrosinistra pugliese ha per la provincia di Brindisi e per la sua città capoluogo. Venti anni di governo regionale, con Nichi Vendola prima e con Michele Emiliano hanno umiliato queste comunità. Ed il linguaggio di Catalano segue questa scia. E come se non bastasse già tutto quello che questa provincia ha subito, chi si è reso protagonista di scelte contro il territorio ha anche il coraggio di denigrare la dignità di tutti i cittadini che ogni giorno sono costretti a subire l’atteggiamento vessatorio della Regione Puglia. Siamo all’assurdo. Dal disastro in ambito sanitario, a ciò che non è stato fatto per il contrasto alla xylella, agli ostacoli per far crescere l’Aeroporto del Salento: la lista è lunga dei disastri operati da Emiliano per Brindisi. Catalano continua a mortificare questa provincia: oltre a chiedere pubblicamente scusa per quello che ha detto, trovi il coraggio anche per giustificare il totale disinteresse nei confronti del territorio brindisino quando era al fianco di Michele Emiliano".
Ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli.
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