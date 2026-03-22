La Roma supera il Lecce di misura all’Olimpico: decide un colpo di testa di Vaz

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentesima giornata di Serie A, la AS Roma conquista una vittoria importante battendo 1-0 l’US Lecce allo Stadio Olimpico. Un successo di misura che permette ai giallorossi di restare in zona alta della classifica, mentre i salentini restano invischiati nella lotta salvezza.La gara si apre con un buon ritmo e diverse occasioni già nei primi minuti. Al 9’ Ramadanì del Lecce prova la conclusione di destro senza però trovare lo specchio della porta. La risposta della Roma arriva poco dopo: all’11’ Malen sfiora il vantaggio e al 19’ è Pellegrini a rendersi pericoloso. I padroni di casa trovano anche il gol al 24’ con Pisilli, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La pressione giallorossa continua con Ndicka che al 28’ non riesce a schiacciare di testa e con Mancini che al 37’ sfiora il bersaglio.Nella ripresa il Lecce parte con coraggio e al 1’ Ngom va vicinissimo al gol. Tuttavia è la Roma a sbloccare il risultato: all’11’ Robinio Vaz segna di testa su cross preciso di Hermoso, firmando l’1-0 che si rivelerà decisivo. Il Lecce non si arrende e costruisce alcune buone occasioni, tra cui quella al 26’ con Fofanà e soprattutto al 28’, quando il colpo di testa di Pierotti viene salvato sulla linea proprio da Hermoso.Nel finale la Roma ha l’opportunità di chiudere il match, ma al 45’ Arena spreca da posizione favorevole. Nonostante ciò, il risultato non cambia e i giallorossi portano a casa tre punti preziosi.In classifica, il Lecce resta terzultimo a quota 27 punti insieme alla US Cremonese, mentre la Roma sale a 54 punti agganciando la Juventus FC al quinto posto. Una vittoria pesante per i capitolini, mentre per i salentini la situazione si fa sempre più delicata.