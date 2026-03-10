Castellaneta, travolto dal trattore: muore un anziano agricoltore

CASTELLANETA - Grave incidente sul lavoro questa mattina nelle campagne di Castellaneta, in località, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto dal proprio trattore.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era impegnato in alcune attività agricole quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colpito dal mezzo agricolo. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare l’anziano si è rivelato inutile. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare come il trattore abbia travolto l’uomo durante le operazioni nei campi.