Addio al coraggioso Mickey, il Labrador dei Vigili del Fuoco di Lecce va in pensione

BARI - Dopo otto anni di servizio operativo, Mickey, il Labrador retriever nero del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Lecce, saluta il servizio attivo e va in pensione. Mickey è stato la prima unità cinofila pugliese a conseguire l’abilitazione, riconoscimento d’eccellenza per la capacità di ricerca tra le macerie.

Nel corso della sua carriera, Mickey ha operato in situazioni di grande emergenza, dai disastri locali come lo scontro ferroviario di Andria e il terremoto di Amatrice, fino a missioni internazionali. Tra i momenti più significativi, l’intervento del 5 marzo 2025 a Bari, dove il fiuto del Labrador è stato decisivo per salvare una donna rimasta sepolta per 27 ore sotto il crollo di una palazzina nel quartiere Carrassi. Non sono mancati gli interventi internazionali, tra cui il tragico terremoto in Albania, affrontato con dedizione e professionalità.

“Mickey è stato, ed è, un grande cane, fedele e affidabile – ha dichiarato Alessandro De Giorgi, conduttore del cane e segretario UIL FP Vigili del Fuoco di Lecce –. Con il suo coraggio e la sua dedizione ha contribuito al salvataggio di vite umane, rappresentando un esempio di professionalità per tutti i nuclei cinofili”.

Anche se Mickey lascerà il servizio operativo, non abbandonerà completamente il campo: continuerà infatti a supportare il suo successore Tommy, un giovane Labrador nero attualmente in fase di addestramento, trasmettendogli esperienza e disciplina.

Mickey lascia un’eredità straordinaria, fatta di coraggio, fiuto infallibile e dedizione al prossimo, diventando un simbolo di impegno e fedeltà per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per tutti coloro che operano nel soccorso.