Cerignola di misura: 1-0 al Giugliano, decide Gambale su rigore

Ss Audace Cerignola

FRANCESCO LOIACONO - Vittoria importante per l’Audace Cerignola, che supera 1-0 il Giugliano Calcio 1928 allo stadio Stadio Domenico Monterisi nella 33ª giornata del girone C di Serie C.

Partita equilibrata e ricca di occasioni già nel primo tempo: al 6’ Gambale sfiora il vantaggio per i padroni di casa, ma la risposta del Giugliano è immediata con Prado al 10’. Un minuto dopo è Volpe a provarci senza precisione, mentre al 37’ Russo va vicino al gol per il Cerignola.

Nella ripresa il ritmo resta alto: al 1’ Baldé manca di poco la rete per gli ospiti, mentre al 13’ Ruggiero non riesce a concretizzare una buona opportunità. Il Giugliano sfiora il vantaggio al 20’ con De Rosa, che colpisce il palo con una conclusione potente.

L’episodio decisivo arriva al 26’: fallo di mano di De Rosa in area e calcio di rigore per il Cerignola. Dal dischetto Gambale non sbaglia e firma l’1-0 che decide la partita.

Nel finale i gialloblù provano a chiudere i conti: Todisco di testa al 39’ e Vitale al 41’ non riescono però a trovare il raddoppio.

Con questo successo l’Audace Cerignola sale al settimo posto in classifica con 51 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff. Nel prossimo turno, domenica 29 marzo alle 14:30, i pugliesi saranno impegnati in trasferta contro il FC Crotone allo stadio Stadio Ezio Scida.