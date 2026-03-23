Foggia, solo un pari a Cava de’ Tirreni: 0-0 contro la Cavese, rossoneri ultimi

FRANCESCO LOIACONO - Termina senza reti la sfida tra Foggia e Cavese allo stadio Stadio Simonetta Lamberti, valida per la 33ª giornata del girone C di Serie C. Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai rossoneri, ancora in difficoltà in fondo alla classifica.

Nel primo tempo è il Foggia a partire con maggiore intraprendenza: al 3’ Tommasini prova la conclusione di destro senza però inquadrare lo specchio, mentre all’8’ Menegazzo, di testa, non riesce a dare forza e precisione al tentativo. Occasioni che non bastano a sbloccare una gara equilibrata e combattuta.

Nella ripresa i pugliesi sfiorano ancora il vantaggio al 2’ con D’Amico su calcio di punizione, mentre la Cavese cresce con il passare dei minuti. Al 33’ è Minaj ad andare vicino al gol per i campani, rendendo il finale più acceso.

L’episodio decisivo arriva nei minuti di recupero: al 92’ la Cavese trova la rete con Macchi, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Minaj, lasciando invariato il risultato sullo 0-0.

Con questo pareggio, il Foggia resta ultimo in classifica con 23 punti, mentre la Cavese sale a quota 36, mantenendo la tredicesima posizione.

Nel prossimo turno, il Foggia tornerà in campo domenica 29 marzo alle 14:30 allo stadio Stadio Pino Zaccheria contro il Trapani Calcio, in una sfida fondamentale per tentare di risalire la classifica.