Melissano, torna il Don Ray Club: musica dal vivo e comunità nel ricordo di Donato Manco

Riparte da Melissano il “Don Ray Club – Solo di Giovedì”, lo spazio musicale dedicato alla condivisione e alla cultura sonora ideato dall’Associazione Junior Band e intitolato alla memoria del musicista Donato Manco. L’appuntamento inaugurale della seconda stagione è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20, con il concerto gratuito dei Città del Capo.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro aperto alla comunità, dove la musica dal vivo diventa strumento di aggregazione e crescita culturale. Un format ormai riconosciuto sul territorio, capace di unire artisti emergenti e pubblico in un’atmosfera intima e partecipata.

Ad aprire la nuova stagione sarà una delle realtà più interessanti della scena indie salentina. I Città del Capo, nati a Lecce nel 2021, propongono un sound indie-pop d’autore che intreccia testi narrativi e arrangiamenti ricercati. Guidata da Fabrizio Petrelli e Mario Ottaviano, la band si è arricchita nel tempo con le voci e le sonorità di Annabella Dinitto e Gianpaolo Maggio, dando vita a un progetto musicale originale e in continua evoluzione.

Durante il live di Melissano, il gruppo presenterà anche il nuovo singolo “50 lire per iniziare, 5000 per smettere”, primo estratto dal secondo album in uscita. Un brano che racconta la nascita della passione per la musica e quel “fuoco” creativo che continua ad alimentare il percorso artistico della band.

Il “Don Ray Club – Solo di Giovedì”, realizzato in collaborazione con la Camerata Musicale Salentina, si conferma così un punto di riferimento per il territorio, capace di valorizzare diversi linguaggi musicali, dal jazz al cantautorato contemporaneo.

Dopo l’inaugurazione, la rassegna proseguirà con altri appuntamenti: il 9 aprile un omaggio a Charlie Parker, il 16 aprile un tributo a Nina Simone, il 23 aprile uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber e il 7 maggio il concerto solista di Michele Cortese.

Gli eventi si terranno presso Palazzo Santaloja, sede dell’Associazione Musicale Junior Band, con l’obiettivo di rendere la musica accessibile e condivisa, rafforzando il legame tra arte, territorio e comunità.