Nitro, Ruggiero dei Timidi e Lindy Town: quattro giorni di eventi al Demodè





MODUGNO - Dal 26 al 28 marzo il Demodé Club di Modugno (Ba) propone quattro giorni di eventi che attraversano generi e linguaggi diversi: dal rap di Nitro al mix comico‑musicale di Ruggero de I Timidi, fino alla quarta edizione del festival swing “Lindy Town”, uno degli appuntamenti più attesi della scena dance pugliese.Giovedì 26 marzo si parte con Nitro, che arriva al Demodé con una tappa del suo “Incubi Tour”. Il rapper vicentino torna sul palco con uno show che porta all’estremo la sua estetica più cupa e viscerale: atmosfere dark, visual potenti, ritmi serrati e una scrittura che affonda nelle zone più profonde del suo immaginario. Il concerto ripercorre i brani che hanno segnato la sua carriera – da “Suicidol” a “GarbAge” – insieme ai lavori più recenti, costruendo un viaggio emotivo ad alto impatto. Nitro è noto per performance fisiche, dirette, totalizzanti: un live che non si limita a intrattenere, ma travolge.Venerdì 27 marzo sarà la volta di Ruggero de I Timidi, artista che ha saputo trasformare la timidezza in un linguaggio scenico unico. Con “Shyland 2026” porta al Demodé un nuovo spettacolo che mescola musica, teatro e comicità, costruendo un mondo elegante e surreale in cui crooner anni ’50, pop da night e canzone d’autore si intrecciano con ironia e malinconia. Ruggero alterna brani iconici, sketch, momenti di improvvisazione e interazioni con il pubblico, dando vita a un concerto‑cabaret raffinato e irresistibile. È uno show che accoglie e sorprende, dove la goffaggine diventa poesia e l’imbarazzo un superpotere.Sabato 28 e domenica 29 marzo il Demodé si trasformerà invece nella capitale pugliese dello swing con Lindy Town – 4ª edizione, festival che richiamerà ballerini e appassionati da tutta Italia. A partire dalle prime ore della mattina si terranno due giorni di workshop di Lindy Hop, Balboa, Blues e Solo Jazz con insegnanti di livello internazionale, capaci di unire tecnica, energia e grande capacità comunicativa. Il festival non è solo formazione: la sera il club si accende con social dance, musica dal vivo e dj set che faranno vibrare il dancefloor fino a notte fonda. L’atmosfera è quella delle ballroom americane degli anni ’30 e ’40, tra eleganza vintage, comunità e pura gioia di ballare insieme. Un’esperienza immersiva che ogni anno cresce e conquista nuovi partecipanti.: 3397360006: 21.15 (giovedì); 21.00 (venerdì); 10.30 (sabato e domenica)