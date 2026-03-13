Controlli “ad alto impatto” nel centro di Bari: identificate 471 persone

BARI – Nel corso della settimana sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio “ad alto impatto” nelle aree di Piazza Umberto I e Piazza Aldo Moro, con l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Bari.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo disposto dal Questore di Bari, Annino Gargano, a seguito delle decisioni adottate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è contrastare fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti e degrado urbano nelle zone più frequentate del centro cittadino.

Le operazioni sono state coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, con la partecipazione di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Hanno preso parte ai controlli pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, del IX Reparto Mobile della Polizia di Stato, oltre ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile delle due forze di polizia.

Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 471 persone, di cui 228 con precedenti penali o di polizia e 175 cittadini stranieri. I controlli rientrano nelle attività periodiche finalizzate a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree sensibili della città e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per cittadini e turisti.