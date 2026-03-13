Fabrizio De André, il 'cantico del sognatore mediterraneo': a Taranto incontro con lo studioso Pierfranco Bruni



TARANTO - Una serata dedicata alla poesia e alla musica di Fabrizio De André si terrà a Taranto con uno dei più autorevoli studiosi della sua poetica, Pierfranco Bruni. - Una serata dedicata alla poesia e alla musica di Fabrizio De André si terrà a Taranto con uno dei più autorevoli studiosi della sua poetica, Pierfranco Bruni.





L’incontro, organizzato dall’Associazione I Giovedì Letterari della Biblioteca Acclavio con la collaborazione degli amici dell’Ateneo della chitarra del maestro Pino Forresu, si svolgerà giovedì 18 marzo alle ore 17.30 nella Sala Agorà della Biblioteca Acclavio, in piazzale Bestat a Taranto.





Nel corso della serata sarà presentato il volume "Fabrizio De André. Il cantico del sognatore mediterraneo" di Pierfranco Bruni, pubblicato da Il Coscile editore. Lo studioso, autore di numerosi saggi dedicati all’opera del cantautore genovese e attento indagatore delle radici letterarie dei suoi testi, dialogherà con il pubblico approfondendo la dimensione poetica e culturale della produzione deandreiana.





I lavori saranno coordinati da Mario Guadagnolo. Interverranno inoltre i professori Pino Albenzio, presidente onorario dell’Alliance Française di Taranto, e Rocco Tancredi, entrambi già docenti di lingua francese presso il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. I loro interventi metteranno in luce i rapporti tra De André e la tradizione degli chansonniers francesi, in particolare Georges Brassens, Jacques Brel e Léo Ferré.





Ad arricchire la serata sarà anche la musica: il duo Battipiano interpreterà alcune delle canzoni più celebri di De André, offrendo al pubblico un momento di ascolto e di emozione.





L’incontro si preannuncia come un’occasione di riflessione culturale su una figura centrale del secondo Novecento italiano. Attraverso la sua opera, De André ha infatti intrecciato musica, poesia e antropologia, dialogando con culture diverse – dalla tradizione francese a quella americana – e dando voce a storie, lingue e identità che hanno segnato intere generazioni.





Il lavoro di Pierfranco Bruni propone proprio questa chiave di lettura: un mosaico che va oltre la dimensione "canora" per indagare in profondità il rapporto tra musica e poesia nella produzione del grande cantautore.