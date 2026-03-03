Darderi trionfa a Santiago: quinto titolo ATP in carriera

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Luciano Darderi conquista il torneo ATP 250 sulla terra rossa di Santiago del Cile, imponendosi in finale con il punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 48 minuti contro il tedesco Yannick Hanfmann.

Per Darderi si tratta del primo titolo ATP del 2026 e del quinto successo in carriera nel circuito maggiore, dopo quelli conquistati a Cordoba nel 2024 e a Marrakech, Bastad e Umago nel 2025. L’azzurro, attualmente numero 21 del mondo nel ranking ATP, conferma così la sua crescita costante anche sulla terra battuta sudamericana.

Nel percorso verso il titolo, Darderi ha superato in semifinale l’argentino Sebastian Baez con un convincente 6-4 6-3. Dall’altra parte del tabellone, Hanfmann aveva eliminato l’altro argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3 6-4.

Nei quarti di finale, Darderi aveva avuto la meglio su Andrea Pellegrino in tre set (6-3 3-6 6-2), mentre Hanfmann aveva rimontato il lituano Vilius Gaubas per 3-6 6-2 6-2.

Nel torneo di doppio, successo per la coppia brasiliana formata da Orlando Luz e Rafael Matos, che in finale ha battuto l’uruguaiano Ariel Behar e l’australiano Matthew Romios con il punteggio di 6-4 6-3.

Con questo trionfo, Darderi consolida la propria posizione ai vertici del tennis mondiale e si candida come uno dei protagonisti della stagione sulla terra rossa.