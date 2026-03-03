Lecce, tre gol per Banda in campionato: possibile titolare contro la Cremonese

L’attaccante zambiano, in forza al Lecce, ha realizzato tre gol in questo campionato di Serie A. La prima rete è arrivata contro il Torino al “Via del Mare” nella tredicesima giornata di andata. Successivamente, Banda è andato a segno contro la Juventus all’“Allianz Stadium” nella diciottesima giornata di andata. L’ultimo centro è stato messo a referto contro l’Udinese al “Via del Mare” nella ventiquattresima giornata.

Nel torneo in corso, Banda ha disputato 21 partite con la maglia del Lecce, offrendo continuità e contributo offensivo alla squadra salentina.

Nel corso della sua carriera, l’attaccante ha vestito le maglie di Maccabi Petah Tikva, Arsenal Tula, Maccabi Netanya, Zesco United FC e Nkwazi FC, maturando esperienze in diversi campionati internazionali. A livello di nazionale, Banda è stato titolare in 22 gare con lo Zambia e ha collezionato 3 presenze con lo Zambia Under 23.

Banda dovrebbe partire dall’inizio domenica 8 marzo nella sfida che il Lecce giocherà alle 12.30 contro la Cremonese al “Via del Mare”, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Per i giallorossi, l’obiettivo stagionale resta la conquista della salvezza.