Decaro in Prefettura a Bari: tavolo tecnico per semplificare la manutenzione stagionale delle spiagge

BARI – Questa mattina il presidente della, ha partecipato a una riunione convocata dal, coordinatore dei Prefetti pugliesi, per discutere delle attività di manutenzione stagionale delle spiagge. L’incontro ha visto la partecipazione dei presidenti delle Province pugliesi, del sindaco di Bisceglie per l’ANCI, dei comandanti delle Capitanerie di Porto, del comandante regionale dei Carabinieri forestali, dell’Agenzia del Demanio e dei direttori delle Soprintendenze regionali, oltre ai tecnici dell’Arpa Puglia e dell’Autorità di Bacino centro-meridionale.

L’obiettivo della riunione è stato quello di elaborare una proposta condivisa per semplificare le procedure di manutenzione degli arenili, spesso lunghe e complesse, garantendo interventi più rapidi e efficaci a beneficio di Comuni, concessionari e cittadini.

«Vogliamo mettere tutti nelle condizioni migliori per avviare le attività di manutenzione delle spiagge, riducendo tempi burocratici e procedure complesse – ha spiegato Decaro –. I cittadini devono poter godere del mare senza limitazioni, e questa revisione tecnica condivisa mira a garantire procedure codificate e tempi certi per tutti gli interventi».

Tra le principali novità proposte dalla Regione:

Livellamento delle sabbie accumulate: semplificazione della procedura per il livellamento dei sedimenti sulla spiaggia, sostituendo alcune analisi tecniche con una dichiarazione dell’istante e riducendo i tempi di approvazione da 30 giorni a 10 giorni, con silenzio-assenso in caso di mancata risposta entro 5 giorni.

semplificazione della procedura per il livellamento dei sedimenti sulla spiaggia, sostituendo alcune analisi tecniche con una dichiarazione dell’istante e riducendo i tempi di approvazione da 30 giorni a 10 giorni, con silenzio-assenso in caso di mancata risposta entro 5 giorni. Recupero dei sedimenti sommersi : snellimento delle verifiche sulla sabbia prelevata dalla fascia sommersa fino a -3 metri, limitando le analisi alla caratterizzazione granulometrica, colorimetrica e mineralogica.

: snellimento delle verifiche sulla sabbia prelevata dalla fascia sommersa fino a -3 metri, limitando le analisi alla caratterizzazione granulometrica, colorimetrica e mineralogica. Sistemazione invernale delle spiagge: introduzione stabile nelle linee guida di interventi quali barriere frangivento, argini invernali e moduli antierosione, con schemi tipologici esemplificativi per facilitare l’applicazione.





La proposta regionale sarà ora condivisa con tutti i partecipanti al tavolo, con l’impegno di definire nel più breve tempo possibile la nuova versione condivisa delle Linee Guida sulla manutenzione degli arenili, garantendo maggiore efficienza e tutela del diritto al mare per tutti.