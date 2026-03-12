Levante PROF 2026 chiude con un +20% di visitatori: successo per la decima edizione a Bari

BARI – Grande successo per la decima edizione di, la mostra internazionale dedicata al mondo eno-agroalimentare e al settore Ho.Re.Ca., svoltasi alladi Bari. L’evento, durato quattro giorni, ha registrato un incremento del 20% di visitatori specializzati rispetto all’edizione precedente, confermandosi un punto di riferimento per professionisti, aziende e operatori nazionali e internazionali.

Su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati, la manifestazione ha ospitato 250 espositori e circa 400 aziende tra dirette e rappresentate, con operatori della ristorazione, pasticceria, panificazione, gelateria e bar e beverage. Gli espositori hanno espresso soddisfazione sia per l’affluenza sia per la qualità del pubblico professionale, sottolineando l’importanza della fiera come occasione di networking e sviluppo commerciale.

Tra i momenti più attesi, la finale dell’ottava edizione di Divina Colomba, il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale, organizzato da Goloasi. I vincitori sono stati: Camillo Tosi (categoria Tradizionale), Antonio Masulli (categoria Cioccolato) e Antonio Chiumiento (categoria Salata). La competizione ha evidenziato l’eccellenza artigianale italiana nei grandi lievitati pasquali.

«Questa edizione ha registrato un grande successo nei numeri, nella partecipazione e nella qualità degli espositori – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante –. L’evento ha messo in connessione produttori, imprese di servizi e operatori del settore, generando dialogo, opportunità e condivisione di competenze».

Edgardo Amendola, organizzatore di Levante PROF, ha commentato: «La crescita del numero di visitatori e la qualità degli operatori confermano Levante PROF come appuntamento strategico per il settore Ho.Re.Ca. nel Sud Italia e nel bacino del Mediterraneo. Siamo già al lavoro per la prossima edizione del 2028».

