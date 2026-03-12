Lecce si accende con LUMINA WORLD: al Parco di Belloluogo nasce il primo Parco delle Meraviglie di Luce in Puglia



LECCE - Lecce si appresta ad accogliere LUMINA WORLD, il primo Parco delle Meraviglie di Luce in Puglia. Un viaggio immersivo tra luce, spettacolo, tecnologia e convivialità in un contesto straordinario come il Parco di Belloluogo che dal 24 aprile al 21 giugno 2026 ospiterà un grande percorso serale esperienziale ispirato al mondo marino e al Mediterraneo, racchiuso nel tema “Aquarius”. - Lecce si appresta ad accogliere LUMINA WORLD, il primo Parco delle Meraviglie di Luce in Puglia. Un viaggio immersivo tra luce, spettacolo, tecnologia e convivialità in un contesto straordinario come il Parco di Belloluogo che dal 24 aprile al 21 giugno 2026 ospiterà un grande percorso serale esperienziale ispirato al mondo marino e al Mediterraneo, racchiuso nel tema “Aquarius”.





L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina, nell’Open Space di Palazzo Carafa, alla presenza del vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla, del consigliere comunale Massimo Fragola, del fondatore e direttore creativo di XCube3d Fausto D’Elia, del presidente di ArtWork Paolo Babbo e dell’amministratore delegato di 365 Giorni in Puglia s.r.l.s., che ne cura ufficio stampa e comunicazione, Nevio D’Arpa.





Il progetto è interamente creato da Fausto D’Elia, Founder e Creative Director di XCUBE3D, con alle spalle partecipazioni televisive in Italia e all'estero, con il brand XCube3D, e con una forte preparazione sia teatrale che digitale che gli ha permesso di creare, già nel 2013, una nuova forma di linguaggio artistico-comunicativo che oggi approda a Lecce.





“Per la prima volta in assoluto – ha spiegato D’Elia nel suo intervento, sottolineando l’unicità della manifestazione - un evento simile verrà realizzato in Puglia. È stato possibile ammirare parchi a tema a Napoli e a Roma, ma sono orgoglioso di annunciare che dal 24 aprile al 21 giugno a Lecce avremo un parco ricco di innovazione. Un parco immersivo che racconterà l’acqua e i suoi protagonisti: vi saranno, tra l’altro, una vera e propria sirena in carne e ossa, un polipo gigante, eventi e aree tematiche. Il Parco di Belloluogo sarà un’esperienza immersiva non solo per i leccesi e per tutti i cittadini pugliesi ma anche per i tanti turisti che iniziano già ad affollare le strade e le piazze della città barocca”.





L’evento sarà aperto ogni settimana, dal giovedì alla domenica dalle 18:30 alle 24:00, e proporrà ai visitatori un’esperienza coinvolgente tra lanterne giganti, installazioni LED, pixel LED, scenografie luminose, spettacoli dal vivo e performance artistiche. Non solo spettacolo e meraviglia visiva: i visitatori potranno attraversare l'area mercatini dopodiché concedersi una pausa di gusto nell’area food, dove saranno proposte specialità tipiche, oppure rilassarsi in un lounge bar, pensato come spazio conviviale per vivere l’atmosfera del parco tra sapori, musica e momenti di relax.





Il vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla ha spiegato come l’amministrazione abbia scelto questo progetto tra le numerose proposte giunte sul tavolo del Primo Cittadino, la Senatrice Adriana Poli Bortone: “Abbiamo avuto tante richieste per l’organizzazione di eventi nel parco di Belloluogo. Abbiamo scelto di sposare questo progetto per vari motivi a noi particolarmente cari: innanzitutto il progetto di Fausto D’Elia è unico nel suo genere e poi si sposa con l’indirizzo politico che vogliamo dare alle manifestazioni che si svolgeranno all’interno del parco. Accanto, come tutti sanno, vi è il cimitero cittadino e per questo motivo vogliamo che si mantenga il giusto decoro anche dal punto di vista del possibile inquinamento acustico prodotto”.





“Credo fortemente nella necessità di sostenere iniziative che sappiano unire intrattenimento, cultura e promozione del territorio – il commento del consigliere Fragola, promotore e sostenitore della manifestazione -. LUMINA WORLD va esattamente in questa direzione: arricchisce l’offerta turistica della città e contribuisce a rafforzare l’immagine di Lecce come destinazione dinamica, creativa e accogliente. Sono certo che questo evento saprà sorprendere e affascinare il pubblico, regalando alla nostra città due mesi di spettacolo, luce e bellezza”.





Una scelta che premia la qualità e guarda con attenzione allo sviluppo turistico del territorio, secondo l’AD di “365 Giorni in Puglia”, Nevio D’Arpa: “Ci sono tanti eventi, sia a Lecce che in provincia, ma quello che conta più di ogni altra cosa è la qualità intrinseca che queste portano con sé. LUMINA WORLD è un evento unico, qualitativamente all’altezza di Lecce, dei leccesi e dei suoi turisti. Offrire manifestazioni che sappiano rispondere alle esigenze del turismo nazionale e internazionale è una linea guida alla quale non vogliamo rinunciare”.





Anche il presidente di ArtWork Paolo Babbo ha messo in luce l’importanza di un’offerta attrattiva diversa da quella che il territorio è solito offrire: “Non potevamo che sposare il progetto nel quale ci ha voluto coinvolgere Fausto D’Elia. Lo abbiamo fatto perché è necessario diversificare l’offerta da mettere a disposizione non solo dei leccesi ma anche dei turisti che ormai in ogni periodo dell’anno visitano Lecce”.





Il percorso di LUMIMA è concepito come una narrazione coinvolgente, articolata in tre atti:

- Il viaggio comincia con Il Portale di Aquarius: ingresso simbolico nel mondo del parco, pensato come una vera porta scenografica verso l’universo marino.

- Si prosegue con la Rivelazione che prende forma nell’Arena Show e nella suggestiva Grotta della Sirena, accompagnate da mapping spettacolari.

- Il cammino culmina con Il Percorso delle Lanterne: un itinerario tra lanterne luminose giganti e scenografie spettacolari, ideate anche come suggestivi photo spot, cuore dell’intera esperienza.

- Il parco sarà suddiviso in diverse aree tematiche. Tra queste il Tunnel Marino, ingresso secondario immersivo; il Portale delle Correnti, varco simbolico verso il mondo Aquarius; il Giardino delle Lanterne Abissali e il Viale delle Meduse di Luce, la Baia dei Coralli Pixel, caratterizzata da una cupola geodetica; l’Arena delle Meraviglie, spazio dedicato agli spettacoli principali; la Banchina dei Sapori, area food truck; la Lounge Onda Blu, zona relax con bar; infine, il mercatino Tesori del Mediterraneo, dedicato a prodotti e oggetti ispirati al mare.





La settimana sarà scandita da format tematici differenti





Dal punto di vista artistico, il parco offrirà una ricca proposta di light performances, arti acrobatiche, danza, spettacoli musicali e video mapping, costruendo una programmazione dinamica che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento.

Il giovedì sarà dedicato alla Light Walk, un percorso serale tra lanterne giganti e installazioni luminose accompagnato da contenuti cinematografici proiettati su ledwall, tra cartoni animati, documentari sul mare e film.

Il venerdì, il sabato e la domenica il parco proporrà la Full Experience, con gli spettacoli completi e il grande appuntamento dell’Arena Show con due repliche serali: 20:15–20:45 e 22:00–22:30.

Il venerdì andrà in scena “ILLUSION”: spettacolo che unisce illusionismo visivo, danza e tecnologie luminose.

Il sabato sarà dedicato a “NOTTE D’ORIENTE”: show suggestivo tra musica, coreografie e atmosfere evocative.

La domenica chiuderà il weekend “IL CANTO DELLA SIRENA”: performance scenica ispirata ai miti del mare e del Mediterraneo.

Accanto allo spettacolo principale, il pubblico potrà assistere inoltre a numerosi contenuti distribuiti lungo il percorso del parco.

Nell’Area Lanterne sono previsti momenti ricorrenti dedicati alla Sirena e ai contenuti video su ledwall in tre diverse fasce orarie.

Durante la serata saranno poi proiettati spettacoli di video mapping, previsti intorno alle 21:00 e alle 23:00; mentre il Palco Eventi ospiterà ulteriori performance artistiche e musicali.

Oltre agli spettacoli, LUMINA WORLD offrirà spazi dedicati alla convivialità e all’intrattenimento con food truck tipici, lounge bar, aree relax e un variopinto mercatino, creando un’atmosfera accogliente e vivace per tutte le età.

LUMINA WORLD si propone come un grande evento culturale e turistico capace di valorizzare Lecce e il Parco di Belloluogo attraverso un format innovativo che unisce arte, tecnologia, spettacolo e food.

Il progetto è realizzato con il supporto creativo e tecnologico di XCUBE3D, realtà specializzata nella produzione di spettacoli immersivi e performance di ultima generazione, impegnata nello sviluppo di esperienze che integrano realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale e produzione video avanzata.

L’evento gode del Patrocinio della Regione Puglia, Pugliapromozione, Comune di Lecce e Provincia di Lecce. In collaborazione con ArtWork Cultura Lecce. Ufficio Stampa e comunicazione a cura di 365 Giorni in Puglia s.r.l.s.



