Djset la domenica mattina: “Morning Dancing” al Palabartino





BARI - Domenica 29 marzo il “Morning Dancing”, format che porta la musica elettronica nelle ore più luminose della giornata e trasforma il risveglio in un’esperienza collettiva di movimento, farà tappa al Palabartino di Bari, presidio culturale nel quartiere Libertà.Il Morning Day segue le più recenti tendenze del clubbing internazionale, portando la musica nelle prime ore del giorno e ribaltando il tradizionale concetto di discoteca serale. Non è soltanto un cambio di orario: è un nuovo modo di vivere la socialità, più luminoso, più consapevole, più vicino ai ritmi contemporanei.Nel corso della giornata – il cui ingresso sarà gratuito - oltre alla musica, saranno proposti diversi pacchetti che intrecciano musica, benessere e convivialità, a partire dalla colazione. Il format si sviluppa senza interruzioni, trasformando ogni momento in una tappa di un percorso che unisce la club culture ai sapori della tradizione. L’obiettivo è dare nuova forma alla festa: non più un semplice evento, ma un’esperienza completa che accompagna il pubblico dalla prima luce del mattino fino al primo pomeriggio, con un’atmosfera che evolve insieme alla musica. Un modo diverso di vivere il parco, immersi nella natura e nelle vibrazioni sonore fin dalle prime ore, lasciandosi guidare da un ritmo che cresce, si trasforma e accoglie.Dalle 10 fino a sera, il format Morning Dancing proporrà una line‑up continua con dj locali e nazionali. Ad aprire le danze sarà Loris Blasi, specializzato in minimal e tech house, con un sound energico ed elegante. A seguire Antenore, che fonde la solidità della techno con la freschezza della tech house, creando un crescendo costante pensato per il dancefloor. Sarà poi la volta di Andrew Soul – all’anagrafe Andrea Solitario – dj e producer attivo dal 2008 nella scena elettronica internazionale. Dalle 14.30 salirà in consolle il barese Gigi Danisi, con un set che attraversa techno, house e vibrazioni underground. Dalle 16 toccherà a Mikmoog (Michele Sciacovelli), figura di riferimento della scena tekno e underground del Sud Italia, ideatore dei collettivi La Fabbrica del Beat e Bass Attack, realtà che hanno dato spazio a numerosi artisti della scena rave e alternativa. Si proseguirà con Kilfa, veterano dell’elettronica, noto per un sound ruvido e senza compromessi che affonda le radici nel movimento rave. A chiudere la giornata – dalle 19.30 – sarà Giuseppe Di Ceglie, con il suo mix di energia grezza e texture metalliche dalle influenze industrial.: 3279049543: ore 10.00