Droga nel borgo antico di Bari: arrestato spacciatore con eroina, cocaina e marijuana

BARI - Nel pomeriggio del 4 marzo scorso, la Polizia di Stato ha arrestato a Bari un uomo con numerosi precedenti di polizia, nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel borgo antico della città.

L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Mobile con l’ausilio di due unità cinofile. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto su un terrazzo attiguo all’abitazione una busta di plastica che, secondo quanto successivamente ricostruito, sarebbe stata lanciata poco prima dall’uomo, il quale aveva tardato ad aprire la porta ai poliziotti.

All’interno della busta sono stati trovati circa 540 grammi di eroina, 130 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la posizione dell’indagato sarà oggetto di successiva valutazione nel contraddittorio con la difesa. L’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale.