Due stelle della musica internazionale al Teatro Petruzzelli: Vengerov e Osetinskaya in duo per la Camerata Musicale Barese

BARI – Il palcoscenico del Teatro Petruzzelli ospiterà giovedì 12 marzo, alle ore 20.30, un evento di eccezionale rilievo per la 84ª Stagione della Camerata Musicale Barese: il duo formato dal violinista Maxim Vengerov e dalla pianista Polina Osetinskaya. L’appuntamento rappresenta un incontro raro tra due interpreti di fama mondiale, capaci di fondere tecnica virtuosistica e intensità emotiva in un dialogo musicale unico.

Maxim Vengerov, considerato uno dei maggiori violinisti contemporanei, vanta una carriera pluridecennale che lo ha portato a calcare i più prestigiosi palcoscenici internazionali e a collaborare con direttori come Barenboim, Abbado e Maazel. Accanto a lui, Polina Osetinskaya, pianista prodigio dalla traiettoria artistica straordinaria, interpreta un repertorio che spazia dal grande romanticismo fino alla musica del Novecento storico e contemporanea, con una precisione analitica che non sacrifica mai la forza narrativa del suono.

Il programma del recital propone una selezione di capolavori di Schubert, Brahms e Shostakovich, offrendo una panoramica che attraversa oltre un secolo di scrittura per violino e pianoforte. Dal lirismo intimo dell’Ottocento alla complessità inquieta del Novecento, lo spettacolo sarà soprattutto un confronto tra due temperamenti: la cantabilità scolpita e visionaria di Vengerov e la lucidità architettonica di Osetinskaya.

«Un appuntamento di prestigio internazionale, destinato a diventare uno dei momenti centrali della stagione», commenta il direttore artistico della Camerata, Dino De Palma. L’evento è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari e sostenuto da quattro realtà imprenditoriali locali tramite Art Bonus.

I biglietti, disponibili da €15 a €44, possono essere acquistati presso la sede della Camerata Musicale Barese in via Sparano 141, online sui portali www.cameratamusicalebarese.it, www.webtic.it e www.vivaticket.com, oppure la sera del concerto al botteghino del Teatro Petruzzelli.

Un’occasione imperdibile per il pubblico barese e per tutti gli amanti della musica classica, di assistere a un incontro artistico di altissimo livello tra due interpreti che hanno segnato la storia della musica internazionale.