È morto Umberto Bossi, il “Senatùr” della Lega Nord

VARESE - È scomparso a 84 anni, fondatore dellae figura chiave della Seconda Repubblica italiana. Bossi ha trasformato un movimento territoriale nato nel Varesotto, la, in una forza politica nazionale riconoscibile e spesso controversa.

Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, Bossi ha sempre mantenuto un legame forte con il territorio, da cui ha tratto linguaggio, simboli e consenso. La sua parabola politica ha preso forma tra fabbriche, piccola imprenditoria e identità locali, elementi che hanno alimentato la narrazione autonomista della Lega.

Dalla sua prima esperienza politica nella sezione comunista di Verghera a Samarate, fino a Gemonio, dove ha vissuto a lungo e trasformato la sua abitazione in punto di riferimento politico, Bossi ha costruito una rete radicata e simbolicamente potente.

Negli anni Ottanta e Novanta ha guidato la nascita della Lega Lombarda e poi, nel 1989, della Lega Nord, unendo varie realtà autonomiste del Nord Italia. Con il suo linguaggio diretto e spesso ruvido, ha intercettato il malcontento fiscale e istituzionale, diventando uno dei leader più influenti del Paese.

Deputato, senatore, europarlamentare e più volte ministro, Bossi ha portato al centro del dibattito pubblico temi come il federalismo, il rapporto Nord-Sud e la riforma dello Stato. Il soprannome “Senatùr”, nato dalla sua prima elezione al Senato nel 1987, è diventato un simbolo della sua identità politica.

Non sono mancati momenti difficili, dalla malattia del 2004 alle vicende giudiziarie e politiche dell’ultima fase della sua carriera. Nonostante il progressivo ridimensionamento del ruolo pubblico, il suo nome resta indissolubilmente legato alla storia della Lega Nord e alla trasformazione della politica italiana.

Oggi, nei luoghi della sua vita – Cassano Magnago, Samarate, Gemonio – resta il segno concreto di una stagione politica che ha avuto nel Varesotto il suo epicentro, fatta di comizi, sezioni di partito e militanti che hanno contribuito a cambiare il volto della politica nazionale.