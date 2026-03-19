Paura a Brindisi: incendio in un appartamento, nessun ferito

BRINDISI – Momenti di paura oggi a Brindisi, in, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal vano cucina mentre l’unica persona presente in casa è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area circostante. Non si segnalano altri danni a persone, e sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta causa dell’incendio.

Le autorità locali invitano comunque alla prudenza e ricordano l’importanza di controlli regolari su impianti elettrici e dispositivi domestici per prevenire simili episodi.