Erosione costiera a Barletta, Passero: “Serve l’impegno di tutti per risolvere il problema”

BARLETTA - “La strada per una rapida risoluzione dei problemi derivanti dall’erosione costiera della litoranea di Levante a Barletta è stata tracciata. La Regione Puglia è scesa in campo fornendo alle Province risorse utilizzabili in tempi brevi, ma serve il sostegno di tutti, anche dei parlamentari del territorio”. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero, al termine di un’audizione in V commissione dedicata alle criticità della litoranea di Levante.

Durante la commissione hanno partecipato rappresentanti del mondo universitario, geologi e tecnici, evidenziando come il fenomeno dell’erosione costiera abbia origini lontane e richieda interventi strutturali. “La politica – ha spiegato Passero – ha il dovere di individuare risposte e applicare soluzioni immediate, soprattutto quando gli interventi hanno carattere di urgenza. Ed è proprio questo il caso della litoranea di Levante”.

Secondo quanto riferito dal dirigente all’Ambiente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, alcune risorse economiche messe a disposizione dalla Regione possono essere utilizzate subito per mitigare la situazione che ha portato il Comune di Barletta ad adottare restrizioni e provvedimenti di chiusura della strada nella zona interessata.

Passero ha sottolineato la necessità di un’azione condivisa tra le istituzioni: “In questa vicenda non ci sono colori politici e tutti gli enti devono fare la loro parte”. Il consigliere ha ricordato anche l’impegno del presidente della Regione, Antonio Decaro, che nelle scorse settimane ha destinato risorse agli interventi contro l’erosione costiera.

Infine il presidente del gruppo Per la Puglia ha richiamato un accordo di programma firmato dieci anni fa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, che prevede 15 milioni di euro per i comuni costieri della BAT.

“Mi auguro – ha concluso Passero – che anche i parlamentari del territorio, in particolare chi opera in Commissione Bilancio, possano lavorare per rafforzare quel capitolo di spesa e consentire al Comune di Barletta di intervenire in modo urgente ed efficace su una problematica rispetto alla quale tutta la città chiede una soluzione definitiva”.