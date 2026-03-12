Lavoro, Congedo (FdI): 'Dati Istat confermano politiche economiche serie del governo Meloni: cresce numero occupati'

"I dati diffusi oggi dall’Istat sul quarto trimestre 2025 certificano la solidità del mercato del lavoro italiano e l’efficacia delle misure messe in campo dal Governo Meloni. Con oltre 24 milioni di occupati e una crescita di 89 mila unità su base annua, l’Italia continua a correre, smentendo i profeti sventuristi di sinistra. Il dato più significativo non è solo quantitativo, ma qualitativo: l’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+76mila nel trimestre) e degli indipendenti, a fronte di un calo dei contratti a termine, dimostra che la precarietà sta lasciando il posto a un lavoro più stabile e sicuro. È la prova che la fiducia delle imprese sta crescendo grazie a politiche economiche serie, fatte di incentivi reali alle assunzioni e di un fisco più equo. Mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, un traguardo storico che ci sprona a fare ancora di più, i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Il nostro impegno prosegue senza sosta per consolidare la stabilità del sistema Italia e garantire prospettive di futuro certe e dignitose ai lavoratori".