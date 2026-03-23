Ferrovie del Sud Est, sciopero il 28 marzo: possibili disagi per gli autobus

Le Segreterie Regionali Puglia di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per sabato 28 marzo 2026, che interesserà gli operatori di esercizio, ovvero gli autisti degli autobus di Ferrovie del Sud Est. La mobilitazione è stata indetta per ragioni di natura organizzativa.

Durante la giornata potranno verificarsi cancellazioni e variazioni delle corse. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie previste dalla normativa, ovvero dalle 5.00 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29, come stabilito dalla legge 146 del 17 giugno 1990.

L’ultimo sciopero, proclamato dalle stesse sigle sindacali il 27 febbraio scorso, aveva fatto registrare un’adesione particolarmente elevata, pari all’80%, lasciando prevedere possibili disagi anche per la giornata del 28 marzo.