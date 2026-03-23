Ostuni, riqualificazione Viale Pola e aree contermini: individuato il progetto vincitore del concorso di idee



A breve la presentazione dei progetti finalisti





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni compie un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana dell’area di Viale Pola, del campo sportivo e delle aree contermini. È stato infatti individuato il progetto vincitore del concorso di idee avviato nei mesi scorsi, al termine di un percorso che ha visto la partecipazione di professionisti qualificati e studi di progettazione internazionali e che ha posto al centro qualità architettonica, sostenibilità e visione strategica per il futuro della città.





Il concorso rappresenta un tassello fondamentale di un processo più ampio che ha coinvolto la comunità attraverso momenti di ascolto e confronto, raccogliendo contributi utili a definire le linee guida dell’intervento. L’obiettivo è quello di restituire a questa porzione di città una nuova identità, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici, la mobilità e la qualità urbana complessiva.





Parallelamente, l’Amministrazione comunale è impegnata su ulteriori azioni strategiche per la riorganizzazione complessiva delle funzioni urbane. Il Comune parteciperà a un bando regionale per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti, che sarà delocalizzato rispetto all’attuale sede nella zona artigianale. Proprio l’area oggi occupata dal centro di raccolta sarà infatti destinata alla realizzazione del nuovo campo sportivo, per il quale è già in corso lo studio di fattibilità. Una scelta che consentirà di dotare la città di una struttura moderna e funzionale, rispondendo alle esigenze delle associazioni sportive e valorizzando al contempo un’area strategica del territorio.





"Questo risultato rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità - dichiara il sindaco Angelo Pomes - perché ci consente di avviare concretamente un progetto atteso da anni. La riqualificazione di Viale Pola e delle aree limitrofe non è solo un intervento urbanistico, ma una visione di città che guarda al futuro, alla qualità degli spazi e al benessere della nostra comunità. Stiamo lavorando in maniera integrata, mettendo insieme progettazione, partecipazione e programmazione delle risorse, per costruire un nuovo equilibrio urbano e nuove opportunità di sviluppo per Ostuni".





Nelle prossime settimane sarà organizzata una mostra pubblica dedicata alla presentazione del progetto vincitore e delle proposte finaliste, con l’obiettivo di condividere con la cittadinanza gli esiti del concorso e il percorso che accompagnerà le prossime fasi di sviluppo.





L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alle giunte che si sono succedute per il contributo fornito in questo percorso, così come un particolare riconoscimento va all’ex assessora Francesca Pace per il prezioso lavoro di coordinamento e all’ex assessora Laura Greco per l’impegno profuso nell’ambito delle attività produttive.





Un ringraziamento va inoltre al DUC - Distretto Urbano del Commercio e al Forum della società civile, partner del progetto CUORI, per il contributo attivo e la collaborazione garantita lungo tutte le fasi del processo.