Foggia, appello del CCIFB sul Quartiere Ferrovia: “Serve più sicurezza e decoro urbano”
FOGGIA - Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) interviene sul tema del degrado urbano nel Quartiere Ferrovia, richiamando l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi strutturali per garantire sicurezza, decoro e vivibilità.
Nel comunicato, l’associazione sottolinea come ogni forma di marginalità sociale – dal consumo di alcol allo spaccio fino alle situazioni di disagio in strada – non possa essere associata a una specifica comunità, ribadendo che “davanti alla legge ogni forma di devianza resta un reato, senza distinzione di provenienza”.
Il CCIFB esprime fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine, evidenziando tuttavia la necessità di una gestione più efficace delle criticità presenti nell’area, spesso al centro del dibattito cittadino per episodi di degrado e insicurezza.
Particolare attenzione viene posta alla situazione del Quartiere Ferrovia, dove – secondo il centro culturale – la convivenza tra residenti e attività commerciali richiede maggiore equilibrio e controllo del territorio, anche attraverso l’applicazione delle ordinanze già esistenti, come quelle relative al consumo di alcol.
L’associazione evidenzia inoltre come le aree urbane vicine alle stazioni ferroviarie rappresentino, in molte città europee, contesti complessi e caratterizzati da forte multiculturalità, che necessitano però di adeguate politiche di integrazione e gestione urbana.
Pur riconoscendo alcuni segnali positivi negli interventi delle istituzioni, il CCIFB invita a proseguire con maggiore determinazione per rendere il quartiere più ordinato, sicuro e decoroso.
Infine, il centro culturale insieme ad altre realtà associative locali ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale di Foggia per favorire percorsi di legalità, integrazione e miglioramento delle condizioni urbane, con l’obiettivo di contribuire a una città più vivibile per tutti.