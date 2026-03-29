Squinzano, tensione dopo la finale di Coppa Italia Promozione: tifoso ferito da una pietra

SQUINZANO - Momenti di forte tensione allo stadio comunale di Squinzano al termine della gara d’andata della finale di Coppa Italia Promozione tra la squadra locale e il Soccer Trani, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1-0.

Secondo quanto ricostruito, gli scontri tra le due tifoserie sarebbero esplosi negli istanti finali della partita, con il lancio di oggetti e pietre. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per evitare il contatto diretto tra i gruppi organizzati, già separati da una rete di sicurezza.

Durante i disordini un giovane tifoso squinzanese di 18 anni è stato colpito alla testa da una pietra. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale: avrebbe riportato una ferita lacero-contusa e un trauma cranico, ma le sue condizioni sono al momento sotto osservazione.

Nel corso degli scontri risultano danneggiati anche alcuni servizi igienici dell’impianto sportivo.

Nonostante i momenti di tensione, la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio desta particolare sorpresa, anche alla luce del fatto che le due tifoserie sarebbero tradizionalmente legate da rapporti di gemellaggio.