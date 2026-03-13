Foggia, festa di fine Ramadan allo Slow Park: presenti vescovo e sindaca

FOGGIA -Venerdì 20 marzo a Foggia si terrà la celebrazione dell’Eid al‑Fitr, la ricorrenza che segna la conclusione del mese sacro del Ramadan. L’evento, organizzato dal Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, si svolgerà dalle ore 8 allo Slow Park in viale Manfredi e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.

Alla celebrazione prenderanno parte il vescovo di Foggia-Bovino Giorgio Ferretti, la sindaca Maria Aida Episcopo, la vice sindaca Lucia Aprile e altri rappresentanti dell’amministrazione e degli enti territoriali. La presenza congiunta delle istituzioni intende sottolineare il valore simbolico della ricorrenza come momento di dialogo e convivenza tra le diverse comunità della città.

Mons. Giorgio Ferretti

La guida religiosa della cerimonia sarà affidata all’imam Ahmed Vall Ould Dah, che guiderà la preghiera e terrà la khutbah, il sermone, in arabo e in italiano.

Dopo la preghiera, dalle 9 alle 11.30, è in programma una festa multietnica aperta alla cittadinanza con momenti di convivialità e degustazioni di piatti e tradizioni provenienti da diverse culture. L’iniziativa punta a favorire l’incontro tra comunità e a rafforzare il senso di partecipazione e integrazione sul territorio.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, costituito nel febbraio 2026 e formato da musulmani provenienti da 32 Paesi residenti nei 61 comuni della provincia, promuove l’evento nell’ambito di un percorso di dialogo istituzionale volto alla realizzazione di una moschea pubblica nel rispetto delle normative italiane. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini.