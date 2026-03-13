Molfetta, sabato 28 marzo presentazione del libro 'Leonardo Mezzina, una vita per la difesa dei più deboli' di Giuseppe Pansini



MOLFETTA (BA) - Sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.30, presso la sede dell' Università Popolare Molfettese in Corso Umberto 102 (primo piano), sarà presentato il volume "Leonardo Mezzina, una vita per la difesa dei più deboli" di Giuseppe Pansini con prefazione del Prof. Onofrio Romano, docente di Sociologia all' Università Roma Tre.





I proventi della vendita del volume saranno devoluti interamente alla Lega del Filo d'Oro.





Introdurrà la Presidente dell'Università Popolare Molfettese.





Il libro riprende le ricerche del Prof. Giuseppe Maria Mezzina, già docente di diritto ed economia negli Istituti Tecnici sul Suo antenato. La copertina è di Edda Pansini.





Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti della Lega del Filo d'Oro di Molfetta.





La cittadinanza é invitata per conoscere un pezzo di storia cittadina e per sostenere la Lega del Filo d'Oro. L'ingresso é libero.