Bari, al Teatro Abeliano l’ultimo appuntamento dei “Dialoghi delle Donne in Corriera”

Si conclude domenica 15 marzo a Bari l’ottava edizione dei “Dialoghi delle Donne in Corriera”, rassegna culturale dedicata quest’anno al tema “Geografie dell’Incertezza”. L’ultimo incontro, in programma alle ore 11 al Nuovo Teatro Abeliano, sarà intitolato “Logos, metodi, arcaiche cosmologie e altri modi della conoscenza”.

Protagonisti dell’appuntamento saranno lo scrittore Gian Marco Griffi e il logico e storico della scienza Luca Guzzardi, docente all’Università degli Studi di Milano. L’incontro sarà introdotto e moderato da Pino Donghi.

Il dialogo prenderà spunto dalla crisi del mito della “certezza” nella conoscenza scientifica, affermatasi all’inizio del Novecento, e dalle conseguenze che questo cambiamento ha avuto in diversi ambiti del sapere, dalla filosofia alla letteratura, fino alle arti e alla musica. Un passaggio storico che ha aperto nuove prospettive interpretative e creative, invitando a confrontarsi con l’incertezza come elemento strutturale della conoscenza.

La rassegna si chiude così con un confronto tra discipline diverse, con l’obiettivo di riflettere su come costruire nuovi modi di interpretare la realtà in un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione.