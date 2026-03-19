Foggia: la settimana dei giovani di “DesTEENazione” tra laboratori, attività, studio
FOGGIA - Un calendario fitto di appuntamenti, che dal lunedì al sabato fanno del Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” di Via Alfredo Petrucci il posto giusto dove studiare, creare, ballare e stare insieme. Laboratori, attività, cineforum, studio. Il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” di Foggia prosegue la sua attività al servizio di ragazze e ragazzi, in questo percorso dedicato alla crescita, alla partecipazione e all’inclusione delle giovani generazioni. Gli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione” sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Il progetto è gestito dall’ats (associazione temporanea di scopo) composta dalle cooperative sociali Medtraining (ente capofila), SocialService, La Rosa dei Venti, Kaleidos.
Lo Spazio Multifunzionale presso il CPQ è aperto tutti i giorni e nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 09.00 – 13.00; dal lunedì al sabato ore 16.00 – 21.00. Nel pomeriggio si concentrano diverse attività di interesse per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, a cui è dedicato il progetto. Ogni pomeriggio dalle ore 16 alle 18 gli spazi sono a disposizione per attività di studio libero. Poi dalle ore 18 alle 20 prendono il via i vari laboratori coordinati da educatrici, operatrici, psicologhe. Il lunedì c’è il laboratorio di musica, il martedì quello sulle emozioni, il mercoledì è il momento della creatività, il giovedì quello del ballo, il venerdì è il turno del cinema, mentre il sabato è dedicato al laboratorio ludico-sportivo. Le azioni di “DesTEENazione”, però proseguono anche fuori le mura dello Spazio Multifunzionale attraverso incontri con le scuole, nelle piazze, nei luoghi di ritrovo dei giovani, sempre finalizzati a tracciare percorsi di ascolto, consapevolezza emotiva e orientamento per intercettare i loro “Desideri in Azione”.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere processi di autonomia, partecipazione e inclusione sociale e, allo stesso, di affrontare il crescente disagio adolescenziale con interventi integrati, laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, attività di aggregazione e percorsi formativi sulle competenze sociali e relazionali, ma anche educativa di strada, coinvolgimento delle scuole, sempre con la finalità di rendere protagonisti i ragazzi. Destinatari dell’intervento, anche i nuclei familiari dei giovani coinvolti. Anche per questo, prende il via il ciclo di incontri “Adolescenza: non è solo un’età difficile”, in cui i genitori saranno accompagnati a vedere, comprendere e sostenere i percorsi di crescita dei propri figli. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il CPQ dalle ore 19.00 alle 20.30. Si comincia giovedì 19 marzo con “Capire gli adolescenti”. Il 26 marzo è la volta di “Laboratorio: io genitore… Mi presento”. Il 16 aprile il tema sarà “Le emozioni che cambiano”, mentre il 23 aprile si conclude con “Laboratorio: io genitore…. Come mi sento”.
Per contatti: desteenazione@comune.foggia.it – 377.3694493.
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