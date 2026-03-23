I Trocks arrivano a Bitritto: danza, ironia e virtuosismo al Palatour

BITRITTO - Arriva in Puglia uno degli spettacoli più originali e apprezzati del panorama internazionale della danza: i Les Ballets Trockadero de Monte Carlo saranno protagonisti martedì 24 marzo alle ore 21 al Palatour di Bitritto.

Considerata la compagnia di balletto comico più importante al mondo, i Trocks portano in scena uno stile unico, capace di fondere tecnica accademica impeccabile e ironia dissacrante. Composta esclusivamente da uomini, la compagnia reinterpreta in chiave en travesti i grandi classici del repertorio romantico e classico, giocando con gli stereotipi di genere e con le convenzioni della danza tradizionale.

Ogni spettacolo è un perfetto equilibrio tra omaggio e parodia: scarpette da punta, tutù e coreografie rigorose diventano strumenti per un racconto teatrale che diverte e sorprende, senza mai perdere il rispetto per la tradizione. I ballerini si trasformano in cigni, principesse e figure iconiche del balletto, esaltando con intelligenza i cliché del linguaggio coreutico, tra virtuosismi tecnici e momenti di comicità raffinata.

Fondata nel 1974 nella scena Off-Off-Broadway di New York, la compagnia si è affermata a livello internazionale diventando un vero fenomeno di culto. In oltre cinquant’anni di carriera, i Trocks hanno calcato i palcoscenici di più di 660 città in 43 Paesi, conquistando pubblico e critica grazie a una formula capace di rendere la danza accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Tra i pezzi più celebri del repertorio spicca la parodia de Il lago dei cigni, su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in cui la compagnia esalta e reinventa con ironia le movenze e le atmosfere del balletto classico. Nel corso degli anni, i Trocks hanno partecipato a importanti festival internazionali e programmi televisivi, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui il Critic’s Circle National Dance Award e il Premio Positano per l’eccellenza nella danza.

Lo spettacolo di Bitritto si preannuncia come un evento imperdibile: un viaggio tra tecnica, comicità e teatro che celebra la danza in tutte le sue forme, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere con leggerezza e intelligenza.