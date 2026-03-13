Francesco di Feo entra nella Lega: è il primo sindaco del partito nella provincia BAT

Una giornata destinata a segnare un passaggio politico significativo per il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. Oggi, 12 marzo 2026, il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha ufficializzato il suo ingresso nella Lega per Salvini Premier, diventando di fatto il primo sindaco del partito nella BAT.

L’annuncio è stato formalizzato nel corso di un incontro tenutosi presso la sede della Fabbrica del Futuro di Trinitapoli, alla presenza del senatore Roberto Marti, coordinatore regionale pugliese della Lega, dell’ex senatore Massimo Cassano e del segretario provinciale della BAT Ruggiero Grimaldi. All’incontro hanno preso parte anche esponenti del direttivo cittadino del partito e amministratori locali.

Tra i presenti, Antonia Iodice, segretario cittadino della Lega e assessore del Comune di Trinitapoli, e Pietro De Angelis, presidente del direttivo cittadino della Lega e consigliere comunale.

Un momento definito storico per il territorio, che segna un nuovo capitolo per il partito guidato da Matteo Salvini nella provincia BAT.

Il passaggio politico del primo cittadino, come ha spiegato lo stesso di Feo, non rappresenta una scelta improvvisa ma il risultato di un percorso politico costruito nel tempo e maturato progressivamente, anche alla luce dei risultati ottenuti dalla Lega alle ultime elezioni regionali proprio a Trinitapoli, dove il partito ha registrato percentuali particolarmente significative. Un risultato che non è passato inosservato ai vertici regionali e nazionali del partito e che ha contribuito ad accelerare il percorso politico culminato con l’ufficializzazione dell’ingresso nella Lega.

«Per me oggi è una giornata importantissima, una giornata storica – ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo –. Ho deciso di entrare nella Lega non per un colpo di fulmine o per qualcosa nato improvvisamente. C’è un lavoro che viene da lontano, un percorso iniziato già durante la campagna elettorale del 2024, insieme agli amici Massimo Cassano e al segretario provinciale Ruggiero Grimaldi che mi hanno sempre sostenuto. Con i Popolari abbiamo intrapreso un cammino politico che ci vedeva già affini a questo progetto. Dopo un incontro avuto a Bari qualche giorno fa abbiamo deciso di concretizzare questo percorso».

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario provinciale della Lega BAT, Ruggiero Grimaldi, che ha sottolineato il valore politico dell’ingresso del primo cittadino nel partito.

«È motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato Grimaldi – accogliere il sindaco Francesco Di Feo, primo sindaco della Lega nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Per il partito che rappresento a livello provinciale si chiude un ciclo e se ne apre un altro ancora più importante, intenso e ricco di prospettive per il nostro territorio».

A sottolineare la rilevanza dell’iniziativa anche il coordinatore regionale pugliese della Lega, il senatore Roberto Marti, che ha ribadito la volontà del partito di investire sugli amministratori locali e sulle comunità del territorio.

«La Lega è un partito che vuole partire dagli amministratori e dai territori – ha affermato Marti –. Vogliamo investire nelle comunità che hanno la volontà e la necessità di rialzarsi, sostenendo chi ogni giorno lavora nelle istituzioni locali per dare risposte concrete ai cittadini».

L’ingresso del sindaco Francesco di Feo nella Lega non comporta, al momento, cambiamenti negli equilibri amministrativi cittadini, ma rappresenta un passaggio politico significativo anche in prospettiva futura, anche in vista delle prossime sfide elettorali e del rafforzamento della presenza del partito sul territorio pugliese.



