Alberobello accende il Falò di San Giuseppe: martedì 19 marzo tra musica, sapori e tradizione

ALBEROBELLO – Martedì 19 marzo, dalle ore 19.30, Largo Martellotta – Pietra Ficcata si illuminerà con “Falò nell’Aia – Il calore delle tradizioni”, l’appuntamento che rinnova uno dei riti più sentiti della cultura popolare di Alberobello, promosso dall’Associazione Pinnacoli di Promozione e Turismo, con il patrocinio del Comune.

L’evento celebra i fucarazz di San Giuseppe, quando nei rioni della città venivano accesi grandi falò attorno ai quali famiglie e vicinato si ritrovavano per cantare, ballare e condividere cibo, segnando simbolicamente il passaggio dall’inverno alla primavera e rafforzando i legami comunitari.

«Il Falò nell’Aia rappresenta uno dei momenti più autentici dell’identità di noi alberobellesi – commenta il sindaco Francesco De Carlo – un’occasione che rinnova il legame tra generazioni, memoria e futuro, in un clima di festa aperto a cittadini e visitatori».

Ad animare la serata sarà la musica dei Terraròss, gruppo della Bassa Murgia noto per il ritmo coinvolgente dei tamburelli, mentre la gastronomia locale offrirà specialità della tradizione pugliese, trasformando la piazza in una grande tavola condivisa.

L’Associazione Pinnacoli, guidata da Franco Miccolis, sottolinea come il falò sia un’occasione per riportare alla luce la dimensione autentica della vita comunitaria e far riscoprire ai giovani il valore delle tradizioni locali.

L’ingresso alla serata è libero, per vivere insieme musica, sapori e memoria collettiva attorno al simbolo più antico della cultura popolare: il fuoco che unisce e tramanda.