Galà dell'Atletica Pugliese: la Fidal Puglia celebra a Bisceglie alle Vecchie Segherie Mastrototaro i campioni e i talenti del 2025 con due serate di riconoscimenti e prestigio







BISCEGLIE - Bisceglie si prepara ad accogliere le stelle dell’atletica pugliese in una serata dedicata ai successi e alla passione sportiva della stagione 2025. Nel suggestivo scenario delle Vecchie Segherie Mastrototaro in via Porto 35, sabato 21 marzo alle ore 18.30, nel Galà dell'Atletica Pugliese (“atto primo”) verrà dato risalto alle premiazioni dell’attività Master, mentre domenica 22, alla stessa ora, “nel secondo atto” i riflettori saranno puntati sulle eccellenze dell’attività assoluta e giovanile, celebrando atleti, tecnici, giudici e società, che si sono distinti nell’anno appena trascorso, conseguendo risultati di rilievo.Organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, il Galà sarà un'occasione unica per rendere omaggio ai protagonisti dello sport regionale, che converranno dal Gargano fino a Capo di Leuca a Bisceglie, premiando le eccellenze che hanno brillato nel 2025, e per riflettere sull’importanza del movimento sportivo nella nostra regione e sul notevole indotto che alimenta.Durante la serata, sarà svelato l’Atleta Pugliese dell’anno (settore assoluto), insieme agli altri premi come quelli al Miglior tecnico dell’anno, Miglior giudice (Miglior giudice dell’anno e al Giudice meritevole) e Migliore società dell’anno, tutti distintisi per meriti sportivi. Saranno conferiti ulteriori riconoscimenti come quello al “Talento dell’Anno” e un “Premio speciale” per un atleta, segno della continua crescita e della vitalità del movimento atletico regionale. Novità di quest’anno la premiazione anche dei Media di informazione (testate giornalistiche) che si sono distinti per l’attenzione costante sull’Atletica pugliese e per il racconto del fermento del movimento regionale.A rendere ancor più solenne l’evento della serata del 22 marzo, la presenza di autorità politiche, sportive e militari e del presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, che, facendo gli onori di casa, guiderà la celebrazione di un anno ricco di trionfi e promesse per il futuro, supportato da tutta la squadra della Comunicazione della Fidal Puglia.«Il Galà dell’Atletica Pugliese - afferma il presidente regionale Eusebio Haliti - torna a essere il nostro momento più alto di condivisione e riconoscimento, un appuntamento che quest’anno assume un valore ancora più profondo perché si inserisce nel contesto della Puglia Regione Europea dello Sport 2026. In un anno così simbolico, l’atletica non poteva che confermare il proprio ruolo centrale: una disciplina che educa, forma, unisce e continua a generare un indotto umano e sociale di straordinaria importanza.Le due serate del 21 e 22 marzo rappresentano non soltanto l’occasione per premiare i risultati ottenuti nel 2025, ma anche per ribadire la forza di un movimento che continua a crescere in qualità, partecipazione e visione. I nostri atleti, i tecnici, i giudici e le società hanno dimostrato ancora una volta che la Puglia sa esprimere eccellenze in ogni categoria, dai Master ai giovani talenti che stanno già tracciando il futuro della nostra atletica.Quest’anno - prosegue Haliti - abbiamo voluto ampliare il nostro sguardo, riconoscendo anche il lavoro dei media che raccontano quotidianamente le nostre storie e contribuiscono a diffondere la cultura sportiva sul territorio. È un segno di maturità di un sistema che non si limita a celebrare i risultati, ma che comprende il valore della narrazione, della memoria e della partecipazione collettiva.Il Galà non è soltanto una cerimonia: è un abbraccio ideale a tutte le persone che incarnano i valori più autentici dello sport, dalla dedizione al rispetto, dalla passione al sacrificio, dalla determinazione alla sana competitività, sempre rispettosa degli avversari. È il nostro modo per dire grazie a chi lavora, spesso lontano dai riflettori, affinché l’atletica pugliese continui a essere un modello di vitalità e competenza. In un anno così speciale per la nostra regione, siamo pronti a fare la nostra parte con responsabilità e orgoglio, certi che il 2026 saprà regalarci nuove pagine di entusiasmo e di crescita».