“Germogli”: musica, narrazione e danza al Mysterium Festival di Taranto

ph_Aurelio Castellaneta

TARANTO - Domenica 22 marzo alle ore 20.00, la Chiesa dei SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, ospiterà “Germogli”, un raffinato progetto artistico inserito nella programmazione del Mysterium Festival.

Protagonista della serata sarà il coro Tarenti Cantores, diretto dal maestro Tiziana Spagnoletta, impegnato nell’esecuzione di brani di Erik Satie, Gabriel Fauré e Dante Roberto. Accanto al coro, un cast multidisciplinare darà vita a uno spettacolo che intreccia musica, parola e movimento: Angela Cesare e Shi Kairen come voci soliste, Dante Roberto al pianoforte, Giulia Ragno nella narrazione, e i danzatori Sara Baldini e Rocco Suma.

Un’esperienza tra spiritualità e arte

“Germogli” si distingue per la sua struttura articolata in brevi quadri che alternano esecuzioni corali e solistiche, accompagnamento pianistico e momenti narrativi. Il filo conduttore è l’immagine del germoglio, simbolo di rinascita e connessione tra dimensione terrena e spirituale.

Particolarmente significativo è il dialogo musicale costruito attorno al repertorio sacro di Fauré, affiancato da alcune sue chansons, in un equilibrio sonoro intimo e meditativo. Le atmosfere sono ulteriormente arricchite da interventi coreografici e riflessioni testuali, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.

Il contesto del Festival

Il Mysterium Festival, in programma a Taranto dal 13 marzo al 5 aprile, rappresenta una delle principali rassegne dedicate a fede, arte, storia e tradizione. L’iniziativa è prodotta dall’associazione Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e l’Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

La direzione artistica è affidata al maestro Pierfranco Semeraro, affiancato da Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia.

Informazioni utili

L’evento è a prenotazione gratuita tramite Eventbrite, con possibilità di acquisto biglietti anche online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Le Corti di Taras (via Ciro Giovinazzi 28) o consultare i canali ufficiali dell’Orchestra Magna Grecia.

Una serata che unisce linguaggi artistici diversi in un’unica narrazione sensoriale, pensata per coinvolgere lo spettatore in un percorso di ascolto e contemplazione.



