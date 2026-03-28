Gallipoli, auto forza i posti di blocco durante la processione: investito un agente, conducente positivo all’alcol test

GALLIPOLI – Attimi di tensione nel centro cittadino durante la processione dell’Addolorata, quando un uomo di 65 anni alla guida di una Fiat Panda ha forzato due posti di blocco della Polizia Locale in via XX Settembre.

La corsa del veicolo si è conclusa contro una moto di servizio, investendo un operatore che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Secondo quanto ricostruito, il pronto intervento degli agenti ha evitato conseguenze potenzialmente più gravi, considerando la presenza di numerosi fedeli lungo il percorso religioso.

Nonostante la concitazione dell’episodio, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il conducente e a garantire la prosecuzione in sicurezza della funzione religiosa.

Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza per i rilievi. L’uomo, successivamente sottoposto ad accertamenti in ospedale, è risultato positivo all’alcol test.

Nei suoi confronti sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. È stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, con le aggravanti previste dalla normativa vigente.