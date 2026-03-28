Manfredonia, incendio in campagna: distrutte alcune baracche, esplodono bombole di gas

MANFREDONIA – Momenti di paura nel pomeriggio nelle campagne del territorio di Manfredonia, dove un incendio ha coinvolto alcune baracche abitate da cittadini stranieri.

Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate rapidamente all’interno dell’area, raggiungendo diverse strutture precarie e provocando l’esplosione di alcune bombole di gas presenti sul posto.

L’episodio ha generato forte allarme nella zona, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Non sono al momento note eventuali persone coinvolte o ferite.

Sul luogo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Le indagini sono in corso.