Paura al raduno della Romania: malore per il ct Mircea Lucescu

BUCAREST - Momenti di apprensione al raduno della nazionale di calcio rumena, dove il commissario tecnico Mircea Lucescu, 80 anni e già allenatore in Italia di Inter e Brescia, ha perso conoscenza durante una riunione tecnica a pochi giorni dalla trasferta in Slovacchia, dove è in programma un’amichevole tra le squadre escluse dai playoff mondiali.

Il tempestivo intervento dello staff medico e dei soccorritori ha permesso di stabilizzare il tecnico, che è stato poi trasportato in ospedale a Bucarest per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico. La Federazione calcistica rumena ha rassicurato sullo stato di salute di Lucescu: “Le condizioni del commissario tecnico sono stabili. Tuttavia, conformemente ai protocolli medici, è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli e monitoraggio”.

Il tecnico guida la nazionale maschile rumena dal 2024 e da mesi affronta una malattia non divulgata, che lo ha costretto in passato a diversi ricoveri. L’incidente, seppur gestito con rapidità dai medici, ha creato momenti di forte apprensione tra giocatori e staff.