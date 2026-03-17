Gioia del Colle accende “Le Fanòve d’Sciò”: musica, fuoco e sapori locali

GIOIA DEL COLLE - Giovedì 19 marzo 2026, nel cuore di Gioia del Colle, torna il tradizionale appuntamento con, tra musica, spettacoli, sapori e antiche tradizioni. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Sciò e patrocinato dal Comune, prenderà il via alle ore 19:00 in corso Vittorio Emanuele II, dove cittadini e visitatori potranno assistere alle spettacolari performance degli acrobati del fuoco.

Il momento clou della serata è previsto per le ore 20:00 con l’accensione itinerante dei quattro falò allestiti in Largo Le Grazie, sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Arco Cimone e in piazza dei Martiri del 1799. Lungo il percorso, animato da musiche e canti popolari, sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione locale accompagnati dal rinomato vino Primitivo di Gioia del Colle.

Per la quarta edizione, l’Amministrazione comunale ha attivato un servizio bus navetta gratuito che, con corse ogni trenta minuti dalle 18:00 alle 23:30, collegherà l’area di parcheggio di Lidl in via Federico II di Svevia a corso Vittorio Emanuele II e ritorno, facilitando l’accesso all’evento e garantendo maggiore comodità ai partecipanti.